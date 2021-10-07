Эксперты рассказали, каким станет климат Украины в будущем

Изменения климата затронули и нашу страну, и вскоре станут необратимыми. Скорее всего, украинцам следует быть готовыми к масштабным изменениям климата, и подготовиться к ним. Каким же, согласно мнению экспертов, будет климат нашей страны спустя десятилетия?





Опустынивание или зеленый рай?

Глобальное потепление — процесс отчасти естественный, отчасти искусственный. Ученым давно известны многовековые циклы колебания температур, когда потепление сменяется похолоданием. Так, в течение XIV-XIX веков длился так называемый малый ледниковый период, который сменился естественным потеплением. Такое было уже много раз, однако сейчас впервые за всю историю нашей планеты в изменениях климата участвует человек. Антропогенное влияние делает естественное потепление еще более сильным и более непредсказуемым.

Что касается нашей страны, то за последние сто лет средняя температура на ее территории возросла на 1,2 градуса, что больше, чем в среднем по миру, где она увеличилась на 1,1 градуса. Ожидается, что к 2100 году температура на нашей планете возрастет на 2-2,5 градуса.

Эксперты полагают, что климат в нашей стране будет становиться все более сухим. Пустыни на юге и юго-востоке Средиземноморья начнут разрастаться, и от них весь регион начнут накрывать сухие и высокотемпературные воздушные массы. Они вызовут еще большее опустынивание, которое начнется в Крыму и на Херсонщине, а затем начнет продвигаться на северо-запад.

Зимой в Украине будет выпадать меньше снега, но больше дождя. Дождливыми будут также весна и осень, а лето — засушливым. Дожди не смогут «оживить» сухие почвы, потому что вода по ним будет попросту стекать, не впитываясь. Похожая ситуация наблюдается, например, на Ближнем Востоке. Вряд ли наша страна превратится в подобие Египта или Саудовской Аравии, но принять это к сведению все-таки стоит.