Массовое блокирование счетов: почему Ощадбанк пошел на радикальные меры?

Что может быть хуже, чем проснуться однажды утром и увидеть, что банк заблокировал ваш счет. Еще ничего, если средств на нем не было и вам не нужно срочно бежать в учреждение решать данный вопрос. А если все наоборот? Да и вообще, это довольно неприятно и зачастую разблокировка не происходит так просто. Минимум несколько потраченных часов собственного времени и испорченное настроение гарантированы.





Но почему банки все чаще принимают такие меры? Например, от начала сентября Ощадбанк заблокировал тысячи карточек своих клиентов. С какой целью это было сделано и можно ли избежать блокировки?

В первую очередь блокируют неактивных пользователей

В связи с новой политикой НБУ Ощадбанк начал блокировать счета тех клиентов, которые длительное время ими не пользуются. Например, если вы не совершали никаких транзакций несколько месяцев – то являетесь потенциальным претендентом на блокировку. Такую инициативу подал Национальный банк Украины, чтобы было удобнее мониторить различные финансовые отчетности. Вероятно вскоре, так будет поступать не только Ощадбанк, но и все банки страны.

Чтобы разблокировать свой счет, нужно прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Если вы не хотите разблокировать карточку можете не обращаться в банк совсем, тогда договор автоматически разорвется. Если же на счету были деньги, их можно будет снять заплатив дополнительную комиссию.

Есть и другие причины для блокировки

Кроме неактивности пользователей, причиной для блокирования может быть и чрезмерная активность. Например, вы лицо, которое не платит налогов и не имеет официального дохода, однако на ваш счет регулярно поступают определенные суммы средств.

Особенно большие переводы +10 000 грн, +50 000 грн, могут привлечь внимание банковских мониторинговых служб. Тогда карта будет заблокирована вместе со всеми средствами, пока ее владелец не предоставит информацию об источнике этих доходов.