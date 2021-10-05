В Польщі готові платити українцям до 100 000 гривень в місяць: вакансії найрізноманітніші

Польща потерпає від браку робочої сили. Більшість українців, які регулярно їздили на заробітки у сусідню країну не змогли цього робити впродовж останніх двох років через пандемію. Періодично кордони були відкриті, коли коронавірус йшов на спад і статистика була оптимістичною. Дехто зробив вакцинацію, чим відкрив для себе Європу і роботу в Польщі у тому числі. Однак сумарна кількість заробітчан все одно суттєво зменшилась. Щоб якось вирішити цю проблему поляки пропонують українцям значно більші зарплати ніж зазвичай. Кого чекають найбільше? Розповідаємо.





Будівельники, водії, різноробочі — вакансій багато

Вакансії найрізноманітніші. На деяких зарплати просто зашкалюють. Наприклад, ІТ- спеціалісти, які готові переїхати в Польщу і при цьому знають англійську мову (польську не обов’язково) можуть заробляти 86 000 гривень у місяць. Але поговоримо про більш прості вакансії, доступні для широкого кола людей.

Будівельники. Будівельні бригади мають гостру потребу у різнопрофільних спеціалістах. Бригадири можуть заробляти 2 000 доларів в місяць. А різноробочим обіцяють 1200-1300 доларів.

Логісти та водії. Особливо потрібні водії вантажівок. Таким фахівцям обіцяють майже 50 000 гривень.

Різноробочі на підприємствах. Працівники, які трудяться на конвеєрах, займаються сортуванням, пакуванням чи виготовленням певної продукції, можуть в місяць отримувати приблизно 40-43 000 гривень. Взимку такі вакансії особливо популярні і їх кількість суттєво збільшується.

Робітники в сфері сільського господарства. Збір врожаю, сортування овочів та фруктів й інші схожі вакансії тепер оплачуються у 40 000 гривень в місяць.

До слова, з 9-го вересня Польща стала відкритою для українців. Щоб потрапити у країну потрібен сертифікат вакцинації. Якщо його немає, обов’язковою умовою є 10-ти денна обсервація та ПЛР-тест по її завершенню.