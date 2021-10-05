В Польщі готові платити українцям до 100 000 гривень в місяць: вакансії найрізноманітніші
Польща потерпає від браку робочої сили. Більшість українців, які регулярно їздили на заробітки у сусідню країну не змогли цього робити впродовж останніх двох років через пандемію. Періодично кордони були відкриті, коли коронавірус йшов на спад і статистика була оптимістичною. Дехто зробив вакцинацію, чим відкрив для себе Європу і роботу в Польщі у тому числі. Однак сумарна кількість заробітчан все одно суттєво зменшилась. Щоб якось вирішити цю проблему поляки пропонують українцям значно більші зарплати ніж зазвичай. Кого чекають найбільше? Розповідаємо.
Будівельники, водії, різноробочі — вакансій багато
Вакансії найрізноманітніші. На деяких зарплати просто зашкалюють. Наприклад, ІТ- спеціалісти, які готові переїхати в Польщу і при цьому знають англійську мову (польську не обов’язково) можуть заробляти 86 000 гривень у місяць. Але поговоримо про більш прості вакансії, доступні для широкого кола людей.
- Будівельники. Будівельні бригади мають гостру потребу у різнопрофільних спеціалістах. Бригадири можуть заробляти 2 000 доларів в місяць. А різноробочим обіцяють 1200-1300 доларів.
- Логісти та водії. Особливо потрібні водії вантажівок. Таким фахівцям обіцяють майже 50 000 гривень.
- Різноробочі на підприємствах. Працівники, які трудяться на конвеєрах, займаються сортуванням, пакуванням чи виготовленням певної продукції, можуть в місяць отримувати приблизно 40-43 000 гривень. Взимку такі вакансії особливо популярні і їх кількість суттєво збільшується.
- Робітники в сфері сільського господарства. Збір врожаю, сортування овочів та фруктів й інші схожі вакансії тепер оплачуються у 40 000 гривень в місяць.
До слова, з 9-го вересня Польща стала відкритою для українців. Щоб потрапити у країну потрібен сертифікат вакцинації. Якщо його немає, обов’язковою умовою є 10-ти денна обсервація та ПЛР-тест по її завершенню.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter