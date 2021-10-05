В Україні масово скуповують монети номіналом 2, 5 і 10 копійок

Не так давно в Україні вивели з обігу ряд монет. Відтепер знецінились монети номіналом 1, 2, 5, 10 та 25 копійок. Але абсолютно нецінними вони стали лише для продавців товарів і послуг. Приміром в магазині таку монету не приймуть, а от на ринку нумізматів — дуже охоче. І ще й запропонують за неї кілька сотень доларів. Що і по скільки? Розповідаємо.





Найціннішими є 2 копійки

Монета, яка є цінною серед нумізматів обов’язково має якусь “родзинку”. Не можуть кожних 10 копійок оцінюватися у 1000 грн. Це було б цілком не логічно. Зазвичай колекціонери полюють за монетами певного року випуску. Це зумовлено, наприклад, тим, що в цьому році партія була дуже маленькою, що робить її елементи ціннішими. Також, досить бажаними є монети із оригінальним заводським браком, з нетиповим карбуванням. Тобто ті, яких у світі є приміром сотня, ну чи бодай тисяча екземплярів. Але аж ніяк не в кожного у кишені.

Наприклад, зараз, нумізмати полюють за монетою номіналом 2 копійки 1992 року випуску, на якій зображено нетиповий вінок. Його викарбували випадково перетворили копійку в спражній джек-пот, що оцінюється у 30 000 гривень і більше. Близько 500 доларів готові віддати за 10 копійок 1992 року з англійським карбуванням. Буквально на днях, на одному із онлайн аукціонів знайшовся покупець на 50 копійок 1992 року, з браком у карбуванні. За монету чоловік готовий був заплатити 10 000 гривень.

Як зрозуміти, що монета може бути цікавою для колекціонерів?

Нумізмати говорять, що не лише роком єдиним. Є монети випущені зовсім недавно, але вони вже мають неабияку цінність. Звертати увагу треба на наступне:

Боковий візерунок посунутий в бік або частково розмитий.

Відсутність засічок на бокових частинах.

Монета сильно магнітиться. Чим сильніше тим краще.

Всі ці ознаки, вже привід для того, щоб сфотографувати і виставити монету на спеціальних платформах, Можливо саме у вашому гаманці зараз лежить справжній скарб.