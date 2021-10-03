Близятся магнитные бури: украинцев предупредили, в какие дни нужно быть особенно осторожными

По сравнению с сентябрем, когда магнитные бури на Солнце бушевали с завидным постоянством, октябрь будет достаточно спокойным. Но все-таки специалисты указывают на две наиболее опасные даты, которые могут принести много неприятностей украинцам. Когда же следует быть особенно осторожным?





Даты магнитных бурь

Первая магнитная буря октября уже миновала — она имела место первого числа, и продлилась в течение суток. Следующий солнечный катаклизм ждет нас двадцать девятого октября. Ожидается, что продлится он в течение нескольких часов и будет сопровождаться небольшими колебаниями магнитосферы нашей планеты. Самочувствие может ухудшиться в первую очередь у людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает психическими заболеваниями.

Следующая магнитная буря разразится тридцатого числа. Она также не будет сильной, но людям, которые особенно чувствительно к погоде, лучше все-таки оставаться дома. Продлится буря несколько часов, после чего Солнце снова успокоится.

Магнитные бури возникают из-за того, что Солнце «выбрасывает» в космос заряженные частицы, которые врезаются в магнитосферу нашей планеты и заставляют ее колебаться, как пальцы музыканта заставляют дрожать гитарную струну. Такие «колебания» больше всего опасны для людей, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также для тех, кто страдает нервными и психическими заболеваниями, в том числе депрессиями, ОКР, биполярно-аффективным расстройством, шизофренией.

Для того, чтобы свести к минимуму риски во время магнитных бурь, следуйте некоторым простейшим советам.

Старайтесь в эти дни как можно меньше нервничать, следите за своим сном и самочувствием. Возможно, имеет смысл больше гулять на свежем воздухе или как минимум проветривать помещение, в котором вы проживаете. Можно начать утро с контрастного душа. Если вы принимаете какие-либо медикаменты, проконсультируйтесь с врачом.