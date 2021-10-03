Наближаються магнітні бурі: українців попередили, в які дні потрібно бути особливо обережними

У порівнянні з вереснем, коли магнітні бурі на Сонці вирували із завидною постійністю, жовтень буде досить спокійним. Але все-таки фахівці вказують на дві найбільш небезпечні дати, які можуть принести багато неприємностей українцям. Коли ж слід бути особливо обережним?





Дати магнітних бур

Перша магнітна буря жовтня вже минула – вона мала місце першого числа, і тривала протягом доби. Наступний сонячний катаклізм чекає на нас двадцять дев’ятого жовтня. Очікується, що триватиме він протягом кількох годин і буде супроводжуватися невеликими коливаннями магнітосфери нашої планети. Самопочуття може погіршитися в першу чергу в людей похилого віку, а також у тих, хто страждає на психічні захворювання.

Наступна магнітна буря вибухне тридцятого числа. Вона також не буде сильною, але людям, які особливо чутливі до погоди, краще все-таки залишатися вдома. Триватиме буря кілька годин. Після цього Сонце знову заспокоїться.

Магнітні бурі виникають через те, що Сонце «викидає» в космос заряджені частинки, які врізаються в магнітосферу нашої планети і змушують її коливатися, як пальці музиканта змушують тремтіти гітарну струну. Такі «коливання» найбільше небезпечні для людей, у яких є проблеми з серцево-судинною системою, а також для тих, хто страждає нервовими і психічними захворюваннями, в тому числі депресіями, ОКР, біполярно-афективним розладом, шизофренією.

Для того, щоб звести до мінімуму ризики під час магнітних бур, дотримуйтеся кількох простих порад.

Намагайтеся в ці дні якомога менше нервувати, стежте за своїм сном і самопочуттям. Можливо, має сенс більше гуляти на свіжому повітрі або, як мінімум, провітрювати приміщення, в якому ви проживаєте. Можна почати ранок з контрастного душу. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, проконсультуйтеся з лікарем.