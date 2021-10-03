Ощадбанк масово закриває рахунки українців: хто під загрозою в першу чергу

Державний «Ощадбанк» з першого жовтня почав масове закриття рахунків, відкритих українцями. Про які ж рахунках йдеться в першу чергу, і що потрібно зробити, щоб не потрапити під «гарячу руку»?





Рахунки, що підлягають закриттю

В першу чергу, як повідомляють у банку, мова йде про поточні та депозитні рахунки, за якими протягом трьох останніх років не проводилося ніяких операцій. До тридцятого вересня клієнтам давався час на те, щоб прийти до відділення банку і вирішити питання з цими рахунками – або зняти з них гроші, або актуалізувати свої особисті дані. Починаючи з першого числа, банк буде списувати щомісячну комісію за зберігання грошей.

За словами експертів, банк вважає, що клієнт, який «пропав» таким чином, автоматично погоджується на те, щоб договір з ним розірвали, а рахунок – закрили. Відзначимо, що таку ж практику застосовує безліч банків. Так, в 2020 році “зачистку” провів банк ПУМБ. Він так само закривав у першу чергу ті рахунки, які були неактивними протягом останніх трьох років.

Як правило, визначення «неактивності» рахунку вписується в банківський договір, який ви укладаєте, відкриваючи той самий рахунок. Зазвичай неактивними вважаються ті з них, якими не користуються більше одного-трьох років.

Слід пам’ятати, що в нашій країні закриваються не тільки депозити, але і, наприклад, телефонні номери, якими довго не користувалися. Як правило, оператори відключають карти, а номери продають заново.

Саме звідси походять проблеми, коли людина купує нову картку, і їй одразу починають дзвонити колектори, судові пристави або поліція. На щастя, як правило, такі номери можна просто додати до чорного списку, якщо така функція є у вашого смартфона або мобільного оператора.