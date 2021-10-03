Lifecell оголосив про підвищення цін на ряд тарифів

Як повідомила компанія lifecell, ряд її тарифних планів найближчим часом сильно подорожчають. Про це вже почали попереджати рядових абонентів, які отримують відповідні СМС-повідомлення.





Якими будуть нові розцінки

Як повідомляють представники мобільного оператора, вартість більшості пакетів послуг протягом всього поточного року не змінювалася. Однак зараз зросла вартість електроенергії, а також плата за використання радіочастотного ресурсу. У зв’язку з цим утримувати ціни на нинішньому рівні неможливо. Було вирішено підвищити розмір абонентської плати в ряді тарифних планів. Наприклад, вже з тринадцятого жовтня абонентська плата в тарифному плані «Смарт Лайф 2020» становитиме вже не сто двадцять гривень, а сто п’ятдесят.

У разі, якщо ви хочете як і раніше користуватися своїм тарифним планом за зниженою ціною, мобільний оператор пропонує вам кілька варіантів. Наприклад, ви можете зареєструвати або персоніфікувати свій номер і отримати таким чином знижку на абонентську плату. Також можна скористатися недавно запущеною послугою «Тарифна підписка». Вона дозволяє заздалегідь оплатити кілька місячних пакетів послуг – шість або дванадцять пакетів відразу. При замовленні шести пакетів послуг можна отримати знижку на всі пакети у розмірі десять відсотків, а при замовленні дванадцяти – вже п’ятнадцяти відсотків.

Також можна скористатися тарифним планом «Хендмейд». Він дозволяє налаштувати тарифний план під себе, підключивши потрібні вам послуги. Кожна послуга має свою ціну, причому вона тим менше, чим більший пакет послуг ви виберете. Наприклад, безліміт на всі «лайфівські» номери коштує 65 гривень, а у складі пакету – 45. Десять гігабайт інтернету самі по собі обійдуться в 75 гривень, у пакеті – в сорок п’ять. “Повний пакет” з усіма можливими послугами буде коштувати 419 гривень на місяць, хоча окремо вони б коштували аж 750 грн.