ПриватБанк запустив нову функцію, від якої клієнти в захваті

Нещодавно ПриватБанк запустив функцію, від якої всі залишилися в захваті. Йдеться про можливість оплачувати свої покупки безконтактним способом за допомогою браслета Mi Smart Band 6 NFC. Як же це зробити?





Як скористатися новою функцією?

Популярний фітнес-браслет, як і деякі його попередні моделі, містить спеціальний чіп, який дозволяє оплачувати покупки та послуги безконтактним способом. Раніше така зручна можливість, втім, була доступна тільки в Китаї, однак ще у п’ятій моделі фітнес-браслета вона стала доступною і в інших країнах. Функціонал, що дозволяє проводити таку оплату за межами КНР, був розроблений компанією Xiaomi спільно з Mastercard. Він доступний в першу чергу для тримачів карток цієї системи.

Для того, щоб оплачувати послуги і товари за допомогою даного фітнес-браслета, вам необхідно спочатку встановити програму Xiaomi Wear, після чого активувати обліковий запис, вказавши в якості регіону Україну. Потім перейдіть до вкладки «Пристрої», виберіть там «Фітнес-браслет Mi Smart Band 6» і потім увімкніть пристрій. Нарешті, перейдіть в розділ «Карти», внесіть туди дані своєї картки і пройдіть авторизацію за СМС-повідомленням.

Для того, щоб оплатити браслетом покупку, увімкніть його за допомогою сенсорної кнопки у нижній частині екрана. Виберіть розділ «Карти» в меню, або ж свайпніть вліво з головного екрану, щоб швидко в нього перейти. Натисніть на стрілку і піднесіть руку з браслетом до платіжного терміналу.

Як ми писали раніше, також «ПриватБанк» запустив функцію переказів за номером телефону. Вона використовує технологію Visa Direct, яка дозволяє зберігати прив’язку номера телефону до карти у вигляді захищеного токена. Завдяки цьому суть фінансової транзакції як такої не змінюється, але вона залишається надійною та захищеною при тому, що стає набагато простішою для користувачів.