В октябре украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд

Октябрь порадует бабьим летом и длительными выходными днями. Причиной этому стал не коронавирус, а празднование Дня Защитника. Затяжной викенд ожидает украинцев целых 4 дня отдыха: с 14 по 17 октября. Поэтому можно уже начинать планировать свой досуг. Это прекрасная возможность провести время с родными и близкими людьми, в семейном кругу.





Дело в том, что 14 октября празднуют День Защитника Украины. Он выпадает в четверг, поэтому пятница автоматически становится выходным, далее суббота и воскресенье. 15 октября придется отработать в субботу 23-го.

Ранее, до 2014 года украинцы отмечали День Защитника 23 февраля (установлен еще советской властью). В свете политических событий последнего десятилетия было решено изменить дату. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко предложил внести изменения в календарь праздников, чтобы отдать дань украинским военным.

День защитника Украины — это государственный праздник, который начали отмечать в 2014 году. С 2021 буди внесены изменения в название, теперь это “День защитников и защитниц”.

Это официальный выходной. Школы и другие образовательные учреждения работать в эти дни не будут, как и банки, и другие государственные учреждения.

На сайте Верховной Рады уже размещена информация о датах. Согласно постановлению НБУ межбанковские переводы будут осуществляться. Банки должны обеспечить гражданам возможность свободно осуществлять любые кассовые операции.

Также празднование совпадает с Покровом Святой Богородицы — важная дата для христиан. Именно на Покров народные синоптики прогнозируют, какой будет зима.

По всей стране будут утверждены праздничные мероприятия по торжественному празднованию. Ознакомиться с ними можно на афишах онлайн и в социальных сетях. Но не следует забывать о пандемии. Страна продолжает придерживаться карантина. Напоминаем, что ситуация остается нестабильной, количество инфицированных ежедневно растет.