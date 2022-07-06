Новий спосіб шахрайства з Новою поштою: в українців видурюють гроші

Національний банк України попереджає українців про новий тип шахрайства, що базується на схемах з отриманням посилок від перевізника Нова пошта.





Принцип шахрайства полягає в наступному: людина отримує SMS повідомлення про надходження посилки на її ім’я до відділення перевізника Нова пошта. Звернувшись до представництва, людина дізнається про те, що вона має сплатити вартість доставки вантажу та послугу пересилання грошей до відправника. Вартість цих послуг зазвичай не перевищує 200 гривень, а у відправленні виявляється щось зовсім безглузде на кшталт бруска мила.

Шахраї базують схему на тому, що умовні 200 гривень стануть для одержувача менш важливими, аніж цікавість дізнатися, що знаходиться у відправленні. Саме тому оголошена вартість та сума до сплати за отримання вантажу є мінімальними. Це робиться для того, щоб майже кожен одержувач такого повідомлення зміг скористатись зробленою пропозицією.

Представники державного банку наголошують на необхідності критично ставитись до подібних повідомлень та забирати лише ті посилки, у відправнику яких ви точно впевнені. Так, ризик не великий, занадто багато грошей у вас навряд чи видурять, адже великими сумами наразі може оперувати не кожен українець, проте кількасот гривень втратити теж буде сумно.

Тож якщо ви не замовляли жодного товару та не чекаєте доставку від близьких людей, краще буде відмовитись від ідеї забирати невідомий товар у відділенні перевізника.