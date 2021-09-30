Шахраї запустили нову схему обману українців за допомогою «Нової пошти»

Жителі нашої країни виявили новий метод викрадення грошей у простих українців. На це нещодавно поскаржилася один громадянин. Як він вважає, шахраї вкрали декілька сотень гривень з його карти за допомогою нещодавно запущеної «Новою поштою» функції автоматичного списання оплати. Яким же чином це сталося?





Новий метод крадіжки грошей або помилка?

Нова схема заснована на автоматичному списанні коштів при безготівковому розрахунку. Як повідомляє потерпілий українець, за допомогою даної схеми, можна отримати не менше сотні посилок за рахунок іншої людини, за умови, що ці посилки не будуть надто дорогими. Вся справа в тому, що тільки при вартості посилки до п’ятисот гривень можна підтверджувати операції через смартфон.

Як повідомляє сама «Нова пошта», шахрайства не було – українець став жертвою банальної помилки оператора. Коли оформлювали відправлення, було вказано неправильний номер одержувача, який випадково збігся з номером українця. Оператор помітив, що номер і прізвище не відповідають один одному, проте не звернув на це уваги і просто виправив прізвище. За словами представників компанії, гроші вже було повернуто клієнту, а з операторами проведено освітню роботу.

Послугу, про яку йде мова, було запущено зовсім недавно. Вона дозволяє платити у відділенні не за допомогою терміналу, а через телефон, до якого можна прив’язати банківську картку в мобільного додатку. Коли ви отримуєте посилку, клієнт може попросити у оператора оплату за допомогою автосписування. Цю послугу також можна включити за замовчуванням, щоб гроші списувалися у вас автоматично.

Власне, українець, який став жертвою операторської помилки, вважає, що шахраї вказали його номер спеціально, щоб оплатити свої посилки за чужий рахунок. Він написав заяву в кіберполіцію, і хто був правим – він чи все-таки «Нова пошта», покаже тільки час.