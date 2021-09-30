В Україні почнуть відключати «нелегальні» смартфони

У нашій країні планують почати відключати смартфони, чиї IMEI-коди не були включені до спеціальної бази «білих» пристроїв. Стежити за ліцензійними «трубками» хочуть зобов’язати самих покупців мобільних телефонів. Саме про це йдеться в нещодавно прийнятому законопроекті «Про електронні комунікації».





Яких пристроїв торкнуться зміни?

Зміни торкнуться всіх пристроїв з SIM-картками, включаючи смартфони і планшети. Справа в тому, що IMEI-коди повинні бути у всіх подібних пристроїв. Зараз ситуація на ринку подібних товарів залишає бажати кращого. Величезна кількість пристроїв ввозиться в нашу країну за сірими або чорними каналами, контрабандним шляхом, і ситуація тільки погіршилася останнім часом.

Раніше облік кодів IMEI в нашій країні вже вівся, але кілька років тому його було скасовано. Після цього і почалися серйозні проблеми з контрабандою. Зараз облік вводиться знову, і багато громадян нашої країни тепер переживають, що їхні телефони перестануть працювати. Однак експерти запевняють: приводів для побоювання немає.

Багато користувачів не знають, «сірі» у них трубки або «білі». Тому раптове відключення смартфонів могло б стати проблемою для величезної кількості українців. Проте, зараз прийнято рішення запустити реєстр за «нульовим» варіантом – до нього потраплять усі телефони, які зараз працюють в мережі. «Сірі» трубки IMEI, які були очевидно підміненими, наприклад, 000000000000000 або 012345678912345, а також з дублюючими номерами, будуть відключені до початку 2025 року.

За словами експертів, до цього часу «сірі трубки» відімруть природним шляхом: їх змінять нові смартфони, які вже будуть зареєстровані за всіма правилами. У разі ж, якщо ви ввезете новий телефон в Україну після вступу закону в силу, наприклад, повернетеся з ним з-за кордону, вам потрібно буде подати заяву на реєстрацію через додаток «Дія», підтверджуючи покупку за кордоном або той факт, що ви перетнули кордон.