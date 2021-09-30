Мошенники запустили новую схему обмана украинцев с помощью «Новой почты»

Жители нашей страны обнаружили новый способ, которым мошенники воруют деньги украинцев. Недавно один человек пожаловался, что у него украли деньги. Как он считает, мошенники «провернули» это с помощью недавно запущенной «Новой почтой» функции автоматического списания оплаты. Каким же образом это произошло?





Новый метод воровства денег или ошибка?

Новая схема основана на автоматическом списании денег при безналичном расчете. Как сообщает пострадавший украинец, с помощью данной схемы, можно оплатить не меньше сотни посылок за другой счет, при условии, что эти посылки не будут слишком дорогими. Все дело в том, что только при стоимости посылки до пятисот гривен можно подтверждать операции через смартфон.

Как сообщает сама «Новая почта», мошенничества не было — украинец стал жертвой банальной ошибки оператора. Когда оформлялась посылка, был указан неправильный номер получателя, который случайно совпал с номером украинца. Оператор увидел, что номер и фамилия не соответствуют друг другу, однако не обратил на это внимания и просто исправил фамилию. По словам представителей компании, деньги уже были возвращены клиенту, а с операторами проведена образовательная работа.

Услуга, о которой идет речь, была запущена совсем недавно. Она позволяет платить не в отделении с помощью терминала, а через телефон, к которому можно привязать банковскую карточку в мобильном приложении. Когда вы получаете посылку, клиент может попросить у оператора оплату с помощью автосписания. Эту услугу также можно включить по умолчанию, чтобы деньги списывались у вас автоматически.

Собственно, украинец, ставший жертвой операторской ошибки, считал, что мошенники указали его номер специально, чтобы оплатить свои посылки за чужой счет. Он написал заявление в киберполицию, и был ли прав он или все-таки «Новая почта», покажет время.