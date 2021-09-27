Стало известно кому из пенсионеров повысят пенсию на 1600 гривен

Ежегодно в Украине несколько раз повышают пенсионные выплаты. К сожалению эти суммы иногда минимальны, а именно 20, 30 и в лучшем случае 100 гривен. Чуть больше надбавка будет ждать возрастную категории 75-80 лет. Люди этого возраста получат надбавку в размере 400 гривен уже со следующего месяца. На днях стало известно о еще одном существенном повышении. Некоторым украинцам в 2022 году пенсию повысят сразу на 1600 гривен, а если быть точным, то на 1590. Кому? И когда?





Такую надбавку получит лишь несколько процентов пенсионеров

Правительство уже анонсирует, что в 2022 году будет несколько повышений пенсионных выплат. В частности первая индексация запланирована на июль, следующая через несколько месяцев. Кроме этого пенсии будут расти по мере того, как будет повышаться размер прожиточного минимума.

Следовательно, уже известно, что в июле минимальная пенсия увеличится с 1934 гривен до 2027 гривен. А 1 декабря она достигнет отметки в 2093 гривен. Но это минимальная пенсия. А расти будут и все остальные, и максимальная в том числе. Если по этой же формуле рассчитывать надбавку к максимальной пенсии, то получается, что она вырастет на 1590 гривен.

Напомним, что максимальную пенсию получают те лица, которые имеют рабочий стаж 35 лет и в течение этого периода получали зарплату в 10 раз выше чем средняя по Украине.

Размер надбавок будет постоянно увеличиваться

Ранее мы писали о том, что вскоре отдельные пенсионеры получат надбавку в размере 400 гривен, а уже после этого, доплаты в размере 300 гривен получат те, кому исполнилось 70 лет.

1 декабря планируется повышение минимальной зарплаты, и как результат возрастет размер минимальной пенсии. Те женщины и мужчины, которым исполнилось 60 лет и которые имеют стаж 30 и 35 лет соответственно, могут рассчитывать на пенсию в размере 2600 гривен.