Стало відомо кому з пенсіонерів підвищать пенсію на 1600 гривень

Щороку кілька разів підвищують пенсійні виплати. На жаль ці суми подекуди мінімальні, а саме 20, 30 і в кращому випадку 100 гривень. Трохи більша надбавка чекатиме на вікову категорії 75-80 років. Люди цього віку отримають надбавку у розмірі 400 гривень вже з наступного місяця. Та на днях стало відомо про ще одне суттєве підвищення. Деяким українцям у 2022 році пенсію підвищать одразу на 1600 гривень, а якщо бути точним, то на 1590. Кому? Та коли?





Таку надбавку отримає лише кілька відсотків пенсіонерів

Уряд вже анонсує, що у 2022 році буде кілька підвищень пенсійних виплат. Зокрема перша індексація запланована на липень, наступна ще через кілька місяців. Крім цього пенсії зростатимуть в міру того, як підвищуватиметься розмір прожиткового мінімуму.

Відтак, вже відомо, що у липні мінімальна пенсія збільшиться з 1934 гривень до 2027 гривень. А 1-го грудня вона досягне позначки у 2093 гривень. Але це мінімальна пенсія. А зростатимуть й усі інші, і максимальна в тому числі. Якщо за цією ж формулою розраховувати надбавку до максимальної пенсії, то виходить, що вона зросте на 1590 гривень.

Нагадаємо, що максимальну пенсію отримають ті особи, які мають робочий стаж 35 років і протягом цього періоду отримували зарплату в 10 разів вищу аніж середня по Україні.

Розмір надбавок постійно збільшуватиметься

Раніше ми писали про те, що незабаром окремі пенсіонери отримають надбавку у розмірі 400 гривень, а вже після цього доплати у розмірі 300 гривень отримають ті кому виповнилося 70 років. Ну а 1-го грудня планується підвищення мінімальної зарплати, і як результат зросте розмір мінімальної пенсії. Ті жінки та чоловіки, яким виповнилося 60 років і які мають стаж 30 і 35 років відповідно, можуть розраховувати на пенсію у розмірі 2600 гривень.