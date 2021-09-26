В Украине распространились фальшивые covid-сертификаты через Новую почту

Начиная с 23 сентября, в нашей стране могут работать только те заведения, где привиты восемьдесят процентов сотрудников. В связи с этим очень сильно распространилось мошенничество с фальшивыми covid-сертификатами. Украинцев оставляют и без денег, и без сертификатов, при том, что они даже не могут пожаловаться в полицию, ведь в глазах закона они были неправы изначально.





Как обманывают украинцев?

Мошенники создают фейковые аккаунты в социальных сетях и группы в мессенджерах, предлагая украинцам получить сертификат без прививки за плату. Этих мошенников можно разделить на три основные группы:

Врачи, которые нарушают закон. Они выливают или выбрасывают вакцину и вносят в систему фальшивые данные о вакцинации.

Мошенники, которые изготавливают бумажные сертификаты и продают их, но данные в систему не вводят.

«Мошенники в квадрате», которые даже не выдают бумажек. Они просто берут деньги, обещают выслать сертификаты и внести данные в «Дію», после чего исчезают.

В среднем сертификат «продается» за две тысячи гривен, при том, что после вакцинации его можно получить полностью бесплатно. Как правило, мошенники сообщают, что сертификат будет выслан «Новой почтой», он появится и в приложении «Дія». Заверяют, что все сделают через врача, и люди летают с их сертификатами по всему миру. Самый тонкий момент здесь — оплата после изготовления, а не получения сертификата. Мошенники берут паспортные данные, высылают вам фотографию якобы изготовленного сертификата, а на самом деле — изображение, нарисованное в фотошопе. После этого люди платят им деньги, и на этом все заканчивается — сертификат они так и не получают.

По словам экспертов, внести данные о фальшивой вакцинации мошенники могут только одним способом: если у них есть знакомый врач, который внесет данные в систему, но вакцину делать не будет. Тем не менее, за это наказывают, и очень строго — даже единичный случай мошенничества наказывается несколькими годами тюремного заключения. В дальнейшем планируется наказывать также и за использование фальшивых справок — до двух лет лишения свободы.