Hardnews

В Україні поширюють фальшиві covid-сертифікати через Нову Пошту

27.09.2021
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Починаючи з 23 вересня, в нашій країні можуть працювати тільки ті заклади, де щеплені вісімдесят відсотків співробітників. У зв’язку з цим дуже сильно поширилося шахрайство з фальшивими covid-сертифікатами. Українців залишають і без грошей, і без сертифікатів, при тому, що вони навіть не можуть поскаржитися в поліцію, адже с точки зору закону вони також заслуговують на покарання.


Як обманюють українців?

Шахраї створюють фейкові акаунти в соціальних мережах та групи в месенджерах, пропонуючи українцям отримати сертифікат без щеплення за певну суму грошей. Цих шахраїв можна розділити на три основні групи:

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  • Лікарі, які порушують закон. Вони виливають або викидають вакцину і вносять до системи фальшиві дані про вакцинацію.
  • Шахраї, які виготовляють паперові сертифікати і продають їх, але ніяких даних до системи не вносять через фактичну неможливість це зробити.
  • «Шахраї в квадраті», які навіть не видають папірців. Вони просто беруть гроші, обіцяють вислати сертифікати і внести дані до додатку «Дія», після чого зникають.

В середньому сертифікат «продається» за дві тисячі гривень, при тому, що після вакцинації його можна отримати повністю безкоштовно. Як правило, шахраї повідомляють, що сертифікат буде вислано «Новою поштою», він з’явиться і в додатку «Дія». Запевняють, що все зроблять через лікаря, і люди літають з їх сертифікатами по всьому світу. Найтонший момент тут – оплата після виготовлення, а не отримання сертифікату. Шахраї беруть паспортні дані, висилають вам фотографію нібито виготовленого сертифіката, а насправді – зображення, намальоване в фотошопі. Після цього люди платять їм гроші, і на цьому все закінчується – сертифікат вони так і не отримують.

За словами експертів, внести дані про фальшиву вакцинацію шахраї можуть тільки одним способом: якщо у них є знайомий лікар, який внесе дані в систему, але саме щеплення робити не буде. Проте, за це карають, і дуже суворо – навіть одиничний випадок шахрайства карається кількома роками тюремного ув’язнення. Надалі планується карати також і за використання фальшивих довідок – до двох років позбавлення волі.

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27.09.2021
1 хвилина на прочитання

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