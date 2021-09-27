Уряд відзвітував про підвищення пенсій: хто буде в плюсі

Як заявив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, у Верховній Раді, уряд підвищив пенсії багатьох українців, які їх отримують. Також вони повідомили про те, хто і коли отримає підвищення пенсійних виплат. Кому ж є сенс розраховувати на те, що вони почнуть отримувати більше, ніж раніше?





Для кого було і буде підвищено пенсії?

Як повідомив Денис Шмигаль у Верховній Раді 24 вересня, під час традиційної «Години запитань до уряду», для більш ніж дев’яти мільйонів українських пенсіонерів з одинадцяти було проіндексовано пенсії на одинадцять відсотків. Уряд постійно працює над збільшенням пенсій – протягом минулих декількох місяців було запущено відповідні соціальні програми.

За словами прем’єр-міністра, крім індексації пенсії на одинадцять відсотків для переважної більшості українських громадян, були також введені щомісячні доплати для військових пенсіонерів. Їхній розмір склав дві тисячі гривень. Також було підвищено пенсії для людей, які отримали інвалідність після аварії на ЧАЕС. Розмір цих пенсій зріс на дві – дві з половиною тисячі гривень. Також були проіндексовані пенсії для працюючих пенсіонерів.

Очікується, що уряд надалі ще більше підвищить пенсії. Наприклад, вже з початку жовтня будуть запущені виплати в розмірі від чотирьохсот гривень, які отримають пенсіонери старше сімдесяти п’яти років. У жовтні наступного року пенсіонери старше сімдесяти років отримають доплати в розмірі трьохсот гривень. Прем’єр-міністр також зазначив, що в минулому році пенсіонери старше восьмидесяти років отримали додаткові виплати в розмірі п’ятсот гривень.

За словами прем’єр-міністра, всі ініціативи, що вже були введені урядом і заплановані ним до впровадження, повинні стати першим кроком щодо забезпечення українців гідною пенсією. На даний момент ситуація з пенсійними виплатами в нашій країні залишає бажати кращого, але, можливо, вже в доступному для огляду майбутньому вона виправиться.