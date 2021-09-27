Правительство отчиталось о повышении пенсий: кто в плюсе

Как заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в Верховной Раде, правительство повысило пенсии множества украинцев, которые их получают. Также было сообщено о том, кто и когда получит повышение пенсионных выплат. Кому же есть смысл рассчитывать на то, что они начнут получать больше, чем раньше?





Для кого были и будут повышены пенсии?

Как сообщил Денис Шмыгаль в Верховной Раде 24 сентября, во время традиционного «Часа вопросов к правительству», для более чем девяти миллионов украинских пенсионеров из одиннадцати были проиндексированы пенсии на одиннадцать процентов. Правительство постоянно работает над увеличением пенсий — в течение прошедших нескольких месяцев были запущены соответствующие социальные программы в значительном количестве.

По словам премьер-министра, помимо индексации пенсии на одиннадцать процентов для подавляющего большинства украинских граждан, были также введены ежемесячные доплаты для военных пенсионеров. Их размер составил две тысячи гривен. Также были повышены пенсии для людей, получивших инвалидность после аварии на ЧАЭС. Размер этих пенсий вырос на две — две с половиной тысячи гривен. Также были проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров.

Ожидается, что правительство в дальнейшем еще больше повысит пенсии. Так, уже с начала октября будут запущены выплаты в размере от четырехсот гривен, которые получат пенсионеры старше семидесяти пяти лет. В октябре следующего года пенсионеры старше семидесяти лет получат доплаты в размере трехсот гривен. Премьер-министр также отметил, что в прошлом году пенсионеры старше восьмидесяти лет получили дополнительные выплаты в размере пятьсот гривен.

По словам премьер-министра, все инициативы, уже введенные правительством и планируемые им к внедрению, должны стать первым шагом по обеспечению украинцев достойной пенсией. На данный момент ситуация с пенсионными выплатами в нашей стране оставляет желать лучшего, но, возможно, уже в обозримом будущем она исправится.