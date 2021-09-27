Стало известно, какой будет погода зимой: аномалии продолжатся

Нынешнее лето было аномально жарким. Неугомонная жара местами до +40, ураганы и даже торнадо, которые до недавнего времени были совершенно нетипичными для украинских широт. Далее пришла осень, которая сразу же поразила пронзительным холодом на Западе и потопами на Юге Украины. Заморозки в этом году тоже будут аномально ранними, как и первый снег который уже прогнозируют на конец октября. Что же ожидать от зимы? Не будем говорить громких фраз, что это будет самая холодная зима века, или наоборот аномально теплая. Просто поделимся прогнозам синоптиков, которые делятся предположениями не только на зиму 2021-2022, но и на несколько последующих.





Зима будет очень контрастной

В Украине уже нет таких четких разделений на сезоны, как десять лет назад. Если когда-то снег выпадал в ноябре и лежал толстым слоем минимум до марта, то сейчас зимы могут быть и совсем без снега. В этом году зима будет очень контрастной. Синоптики прогнозируют постоянные скачки температуры, от относительно теплой погоды, где столбики термометров будут подниматься до +3, +5 выше нуля. К суровым морозам, где будет фигурировать даже -20 ниже нуля.

Декабрь в Украине обещают сухим, без дождей и снега, с небольшими морозами и преимущественно солнечный. Первый зимний снег упадет ближе к Новому году и продержится в течение половины января. Далее наступит оттепель, и только в феврале украинцы почувствуют по-настоящему холодную зиму.

Аномально теплая погода ожидается в январе

В конце января в Украине, в частности в южных областях, прогнозируют неделю аномального для зимы теплая. Отметки на термометре могут вырасти до +5, +7 градусов выше нуля, что согласитесь вполне нетипично для зимы. Климатологи утверждают, что подобные аномалии станут привычным явлением. Суровые зимы, которые длятся три месяца подряд, в Украине вряд ли уже будут наблюдаться.