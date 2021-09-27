Стало відомо, якою буде погода взимку: аномалії продовжуватимуться

Цьогорічне літо було аномально спекотним. Невгамовна спека подекуди до +40, буревії й навіть торнадо, які донедавна були зовсім нетиповими для українських широт. Далі прийшла осінь, яка одразу ж вразила пронизливим холодом на Заході та потопами на Півдні України. Заморозки цього року теж будуть аномально ранніми, як і перший сніг який вже прогнозують на кінець жовтня. Що ж очікувати від зими? Не будемо говорити гучних фраз, що це буде найхолодніша зима століття, або навпаки аномально тепла. Просто поділимося прогнозами синоптиків, які дають припущення не лише на зиму 2021-2022, а й на кілька наступних.





Зима буде дуже контрастною

В Україні вже немає таких чітких поділів на сезони, як десяток років тому. Якщо колись сніг випадав у листопаді і лежав товстим шаром мінімум до березня, то зараз зими можуть бути й зовсім без снігу. Цього року, зима буде дуже контрастною. Синоптики прогнозують постійні стрибки температури, від відносно теплої погоди де стовпчики термометрів підійматимуться до +3, +5 вище нуля. До суворих морозів де фігуруватиме навіть -20 нижче нуля.

Грудень в Україні обіцяють сухим, без дощів та снігу, з невеликими морозами і переважно сонячний. Перший зимовий сніг впаде ближче до Нового року і протримається впродовж половини січня. Далі наступить відлига, і аж у лютому українці відчують по-справжньому холодну зиму.

Аномально тепла погода очікується у січні

Наприкінці січня в Україні, зокрема у південних областях, прогнозують тиждень аномального для зими тепла. Позначки на термометрі можуть зрости до +5, +7 градусів вище нуля, що погодьтеся цілком нетипово для зими. Кліматологи стверджують, що подібні аномалії стануть звичним явищем. Суворі зими, які тривають три місяці підряд, в Україні навряд чи вже спостерігатимуться.