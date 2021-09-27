На українців чекає найхолодніший місяць року: синоптики розповіли про погоду на наступний місяць

Синоптики засмутили українців, які сподівалися на потепління. За їхніми словами, погода в жовтні буде холодною і дощовою, з великою кількістю опадів. Більш того – це може бути найхолодніший місяць в році. На що очікувати, і що говорять з цього приводу експерти? Давайте з’ясуємо!





Прогноз погоди на жовтень: чого чекати українцям

Як повідомив народний синоптик Леонід Горбань, жовтень на всій території України буде дуже холодним і дощовим. При цьому він виявиться навіть холоднішим, ніж наступні за ним місяці – листопад і грудень. Згодна з ним, як повідомляє ТСН, і Вазіра Мартазінова, завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН.

Як повідомляє народний синоптик, в перші чотири дні жовтеня буде холодно, погода стане похмурою, але без сильних дощів. Вони пройдуть п’ятого, шостого, восьмого, дев’ятого і десятого числа. На всю другу декаду встановиться похмура і прохолодна погода, причому піком похолодання стане чотирнадцяте число. Нові проливні дощі очікуються двадцятого, двадцять другого, двадцять третього та двадцять шостого числа.

За словами Вазіри Мартазинової, вся справа в тому, що через глобальні зміни клімату в нашій країні трохи змістилися звичні пори року. Певні синоптичні процеси, які раніше спостерігалися в листопаді, а в південних областях нашої країни – в грудні, змістилися на жовтень. При цьому вони самі по собі не означають наближення зими.

З цієї причини листопад і грудень в нашій країні виявляться тепліше жовтня – це несподівано, але в цілому досить логічно. У грудні в нашу країну прийдуть плюсові температури, а зима повинна бути досить теплою. Це також пов’язано з глобальними процесами потепління, які відбуваються по всьому світу. Можливо, українцям варто адаптуватися до зміни клімату.