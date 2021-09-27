З 1 жовтня українці отримають платіжки з оновленими тарифами – чого чекати, та як бути далі

Українці зараз находяться в очікуванні нових платіжок за ЖКГ. Річ у тому, що тарифи на комунальні послуги зазнали істотних змін, а саме: подорожчання. Законопроєкт вже затверджений Кабміном.





Зростуть тарифи на опалення та гарячу воду по всій Україні. Олексій Кучеренко (ексміністр ЖКГ) прогнозував, що 60% українців будуть платити за новими тарифами. Це люди, що проживають у містах. Там де є центральні опалювальні мережі очікується зростання цін на тепло до 40%. Ціна гігакалорії тепла становитиме 2151,77-2433,90 грн/ м кв. Підвищилась вартість гарячого водопостачання. Тепер українці сплачуватимуть 109,55-122,17 грн м/куб.

Так, компанія «Нафтогаз Україна» запровадила новий тарифний план «комфортний сезон». На період опалювального сезону, який триває 7 місяців, домоволодіння зможуть платити за блакитне пальне рівними частинами. Приєднатися до тарифу вже зараз можуть усі охочі. Вступить він у дію 1 жовтня і триватиме до 30 квітня.

Нагадуємо, що сьогодні ціна на газ становить 7, 96 грн/куб. м без НДС та вартості доставлення на період опалення. Усі клієнти компанії зможуть отримати знижку у 1% при оплаті до 15 числа кожного календарного місяця.

Для 80% населення є і гарні новини, а саме знижена вартість на електроенергію. Тепер побутові споживачі сплачуватимуть 1,44 грн/кВт-г, за умови що спожито не більше 250 кВт-г. Все що понад нормою коштує 1,68 грн.