Что делать, если разбился градусник?

Если разбился градусник, нужно действовать быстро, чтобы не подвергать опасности жизнь детей и взрослых. Главное – разобраться, как собрать ртуть. Ее пары очень опасны. Требуется всех вывести из помещения, особенно детей.





Каков алгоритм, если разбился градусник?

Алгоритм всегда идентичен. Он позволяет не допустить отравления и учит грамотно собирать ртуть.

Открыть окно в комнате, но, чтобы не было сквозняка, а то ядовитые шарики разлетятся по всему помещению, превратятся в мелкую ртутную пыль, которая осядет на стеновых покрытиях, мебели. Надеть перчатки из резины. Подсветить ртутные шарики фонариком или настольной лампой так, чтобы свет падал на них сбоку. Металлические шарики собирают мякишем хлеба, скотчем, лейкопластырем, совком с мягкой щеткой, мести нужно от себя. Собранные ртутные шарики и осколки градусника требуется положить в емкость с холодной водой. Закрыть плотной крышкой и поставить в прохладное место. При низкой температуре выделение ртутных паров резко снижается. Емкость нужно передать специалистам службы МЧС.

После этого можно переходить к уборке в помещении.

Уборка в комнате

Если разбился градусник, действовать нужно быстро. Очень важно, чтобы в комнате в это время не было детей. Домашних животных нужно тоже вывести. Алгоритм уборки в целом несложный.

Если ртутные шарики попали на ковер, как можно тщательней собрать их с ворсинок. Ковер вынести на улицу и хорошо выбить, потом оставить проветриваться на 3 дня. Место разлива ртути промыть раствором хлорки или крепким раствором марганца. Если пол деревянный, и в полу есть щели, то часть ртутных шариков может спрятаться в них. Нужно щели засыпать песком и вымести ртутные шарики вместе с песком мягкой щеточкой.

В целом все просто. А результат – личная безопасность и сохранение здоровья всех членов семьи.

Когда надо к врачу?

Есть два случая, при которых нужно срочно обратиться в медицинское учреждение.

Если ребенок или взрослый проглотил ртутный шарик. При отравлении ртутными парами в течение суток. Тогда появляется боль во время глотания, болит голова, повышается температура, начинается диарея. До приезда врача пострадавшему требуется обильное питье.

Если этого не сделать, могут быть отрицательные последствия для здоровьея.

Что нельзя делать?

Есть ряд действий, которые делать недопустимо. Ознакомьтесь заранее, чтобы не допустить ошибку.

Подметать разбитый градусник веником с жесткими прутьями. Нельзя выкидывать разбившийся градусник в мусорное ведро, мусоропровод. Собирать ртуть пылесосом. Не нужно стирать вещи, которые соприкасались с ртутью. Их требуется выкинуть. Опускать ртуть в канализацию.

Помните главное – если разбился градусник, нельзя медлить. Нужно оперативно делать все своими силами. А лучше доверить профессионалам и вызвать специальную компанию по уборке ртути. Если делать все правильно, то риск нанести вред здоровью будет сведен к минимуму или вообще исключен.