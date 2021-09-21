С 1 октября украинские пенсионеры будут приятно удивлены

Пенсии в Украине хоть и постепенно, но растут. Летом повышение почувствовали военные, и пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет. Последние с августа получают ежемесячно прибавку в размере 500 гривен. Сейчас эти выплаты не планируют отменять или уменьшать. Напротив, надбавка будет постоянно расти. Вскоре, с 1 октября, несколько дополнительных сотен стандартной пенсии получат и лица, которым более 75 лет. Не будут забывать и о 70-летних.





С 1 октября надбавку получит более миллиона пенсионеров

В Украине приблизительно миллион человек, которые получают пенсию по выслуге лет и которым уже исполнилось 75 лет. Для такой категории граждан правительство запланировало повышение пенсии на 400 гривен. Данное повышение должно было состояться еще летом, но тогда в государственном бюджете не хватило средств. Зато сейчас все в порядке, и пенсионерам таки стоит надеяться на эти деньги. Данную информацию сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Также в Кабмине отмечают, что не забывают и о младших пенсионерах, которым исполнилось 70 лет. Для них тоже предусмотрено повышение, но на 300 гривен и случится это не раньше 2022 года. Пенсионеров в возрасте 70-75 лет в Украине насчитывается более 4 миллионов. Когда точно это случится – неизвестно, однако данная статья расходов уже предусмотрена и деньги на эту надбавку в бюджете будут.

Минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту в 2021 году

Стало известно, как выглядит минимальная и максимальная пенсия в Украине на 2021. Речь о лицах, которые выполнили все требования по поводу рабочего стажа и в момент выхода на пенсию женщины имеют 30 лет официального стажа, а мужчины – 35 лет. Итак, минимальная пенсия сейчас составляет 1934 грн, а максимальная соответственно – 19340 грн.