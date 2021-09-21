З 1-го жовтня українські пенсіонери будуть приємно здивовані

Пенсії в Україні хоч і поступово, але зростають. Літом підвищення відчули військові, та пенсіонери, яким виповнилося понад 80 років. Останні з серпня отримують щомісяця надбавку у розмірі 500 гривень. Наразі ці виплати не планують скасовувати або зменшувати. Навпаки, надбавка постійно зростатиме. Незабаром, з 1-го жовтня, кілька додаткових сотень, а саме 400, до своєї стандартної пенсії отримають й особи, яким понад 75 років. Не забуватимуть й про 70-річних.





З 1-го жовтня надбавку отримає понад мільйон пенсіонерів

В Україні є приблизно мільйон осіб, які отримують пенсію за вислугою років і яким вже виповнилося 75 років. Для такої категорії громадян уряд запланував підвищення пенсії на 400 гривень. Дане підвищення мало відбутися ще влітку, але тоді у державному бюджеті не вистачило коштів. Зате зараз все в порядку, і пенсіонерам таки варто надіятися на ці гроші. Таку інформацію повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Також в Кабміні зазначають, що не забувають й про молодших пенсіонерів, яким виповнилося 70 років. Для них теж передбачене підвищення, але на 300 гривень і трапиться це не раніше 2022 року. Пенсіонерів у віці 70-75 років в Україні налічується більш як 4 мільйони. Коли точно це трапиться — невідомо, однак дана стаття витрат вже передбачена і гроші на цю надбавку у бюджеті будуть.

Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком у 2021 році

Стало відомо, як виглядає мінімальна та максимальна пенсія в Україні станом на 2021 рік. Мова про осіб, які виконали всі вимоги стосовно робочого стажу і у момент виходу на пенсію жінки мають 30 років офіційного стажу, а чоловіки — 35 років. Отже, мінімальна пенсія наразі становить 1934 грн, а максимальна відповідно — 19340 грн.