«Дзвінок з банку»: українця «розвели» на колосальну суму

Шахраї не втомлюються вигадувати нові прийоми по виманюванню грошей у простих людей, однак і старі схеми часом все ще працюють. Так, нещодавно з’явилося повідомлення про черговий «дзвінок з банку», в ході якого у потерпілого українця шахраї виманили дуже велику суму грошей за мірками простих громадян.





Як шахраї обійшли захист банку

Історія не нова – потерпілий повірив злочинцям, які подзвонили йому, вдаючи з себе співробітників банку, і в результаті втратив гроші. Сума втрати була колосальною – сто вісімдесят тисяч гривень. Цікаво тут те, що шахраї, здається, навчилися обходити банківські засоби моніторингу, які справно блокують перекази простих людей.

Як вдалося встановити співробітникам поліції, потерпілий – житель міста Бучач. Спочатку йому зателефонувала жінка, яка представилася співробітницею банку і повідомила про проблеми з його карткою. Вона порадила провести ряд банківських операцій, щоб убезпечити рахунок.

Після цього жінка повідомила, що з’єднає потерпілого з представником служби безпеки банку, який допоможе розібратися з ситуацією. Розмову продовжив уже чоловік, який виманив у потерпілого особисті дані картки, порадив зняти з неї всі гроші і перевести їх на інші рахунки, які нібито належать самому банку.

Повідомлялося, що гроші банк незабаром поверне, після того, як будуть вирішені питання з карткою. Протягом двох днів українець переводив гроші, зняті з картки, по частинах через термінал. Весь цей час шахрай був на зв’язку і керував його діями. Всього таким чином йому вдалося виманити у довірливого громадянина сто вісімдесят тисяч гривень.

Очевидно, що насправді причина, по якій гроші виманювалися частинами на різні номери – бажання злочинців уникнути блокування коштів, майже неминучого при одиничному великому переказі. При цьому, як ми неодноразово писали, банки майже безпідставно блокують перекази, навіть не дуже великі, від простих громадян, вимагаючи від них надати документи, а потім «маринуючи» протягом тижнів.

Цікаво, чи вдалося все-таки зловити хоч одного шахрая, чи така система приносить непотрібні незручності тільки законослухняним людям?