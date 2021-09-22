«Звонок из банка»: украинца «развели» на колоссальную сумму

Мошенники не устают придумывать новые уловки по выманиванию денег у простых людей, однако и старые схемы порой все еще работают. Так, недавно появилось сообщение об очередном «звонке из банка», в ходе которого у пострадавшего украинца мошенники выманили очень крупную сумму денег по меркам простых граждан.





Как мошенники обошли защиту банка

История, в общем-то, не нова — потерпевший поверил преступникам, которые звонили ему, представляясь сотрудниками банка, и в результате потерял деньги. Сумма потери была колоссальной по меркам простых людей — сто восемьдесят тысяч гривен. Интересно здесь то, что мошенники, кажется, научились обходить банковские средства мониторинга, которые исправно блокируют абсолютно безобидные переводы.

Как удалось установить сотрудникам полиции, пострадавший — житель города Бучач. Вначале ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о проблемах с его карточкой. Она посоветовала провести ряд банковских операций, чтобы обезопасить счет.

После этого женщина сообщила, что соединит пострадавшего с представителем службы безопасности банка, который поможет разобраться с ситуацией. Разговор продолжил уже мужчина, который выманил у пострадавшего личные данные карточки, посоветовал снять с нее все деньги и перевести их на другие счета, якобы принадлежащие самому банку.

Сообщалось, что деньги банк вскоре вернет, после того, как будут решены вопросы с карточкой. В течение двух дней украинец переводил деньги, снятые с карты, по частям через терминал. Все это время мошенник был на связи и управлял его действиями. Всего таким образом ему удалось выманить у доверчивого гражданина сто восемьдесят тысяч гривен.

Очевидно, что на самом деле причина, по которой деньги выманивались частями на разные номера — желание преступников избежать блокировки средств, почти неизбежной при единичном крупном переводе.

При этом, как мы неоднократно писали, банки почти безосновательно блокируют переводы, даже не очень большие, от простых граждан, требуя от них предоставить документы, а потом «маринуя» неделями. Интересно, удалось ли все-таки поймать хоть одного мошенника, или такая система приносит ненужные неудобства только законопослушным людям?