Будет два “бабьих лета”: синоптики назвали точные даты значительного потепления

Если сейчас посмотреть в окно, то точно не кажется, что погода еще может проясниться и украинцам еще удастся прогуляться по осеннему парку в легких кофточках. Но такая возможность еще будет. В сентябре, синоптики потепления не прогнозируют.





К сожалению первый месяц осени останется таким же холодным, как и сейчас. А вот в октябре, стоит еще ожидать тепло. Сразу два “бабьих лета” нас ожидает в следующем месяце. О том, на какие даты планировать пикник, рассказываем опираясь на слова синоптика Леонида Горбаня.

Потепление будет коротким, но ощутимым

Итак, синоптик Леонид Горбань составил точный прогноз и поделился им с украинцами. Эксперт уверен, что в октябре будет сразу два “бабьих лета”, причем на всей территории Украины. Больше всего его почувствуют жители Южной и Центральной Украины. Там столбики термометров поднимутся до +25 градусов. На Востоке, Западе и Севере – температура воздуха прогреется до + 19, + 22 градусов выше нуля.

Первое “бабье лето” придет уже 14-15 октября, и продержится несколько дней. Следующее потепление ожидается 21 октября, однако держаться солнечная и теплая погода будет только один день.

В целом, октябрь обещает быть теплее сентября. Уже с 1 октября, температура воздуха немного поднимется, утихнут дожди, не будет сильного ветра. Непогода утихнет.

Скоро будут первые заморозки

Ну и к слову, прежде чем порадоваться “бабьим летом” нужно переждать и первые заморозки, их следует ожидать уже в конце этого месяца, а именно 22-25 сентября. Больше всего пострадают жители Западных и Северных областей.

Что же касается зимы, то в этом году она не будет теплой. Это уже прогнозирует руководительница отдела долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. Климатологи утверждают, что глобальное потепление точно не повлияло на украинские зимы. И в этом году зима будет не менее снежная предыдущей. Сопровождаться снег будет затяжными морозами.