Буде два “бабиних літа”: синоптики назвали точні дати значного потепління

Якщо зараз подивитися у вікно, то точно не здається, що погода ще може прояснитися й українцям ще вдасться прогулятися осіннім парком у легких кофтинах. Але така можливість у нас буде. У вересні, синоптики потепління не прогнозують. На жаль перший місяць осені залишиться таким же холодним, як і зараз. А от в жовтні, варто ще очікувати на тепло. Одразу два “бабиних літа” нас чекає наступного місяця. Про те, на які дати планувати пікнік, розповідаємо опираючись на пронози синоптика Леоніда Горбаня.





Потепління буде коротким, але відчутним

Отож, синоптик Леонід Горбань склав точний прогноз і поділився ним з українцями. Експерт впевнений, що в жовтні буде одразу два “бабиних літа”, причому на всій території України. Найбільше його відчують жителі Південної та Центральної України. Там стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів. На Сході, Заході та Півночі — температура повітря прогріється до +19-+22 градусів вище нуля.

Перше “бабине літо” прийде вже 14-15 жовтня, і протримається кілька днів. Наступне потепління очікується 21 жовтня, однак триматиметься сонячна і тепла погода лише один день.

Загалом, жовтень обіцяє бути теплішим від вересня. Вже з 1-го жовтня, температура повітря трішки підніметься, вщухнуть дощі, не буде сильного вітру. Непогода вгамується.

Скоро будуть перші заморозки

Ну і до слова, перш ніж потішитися “бабиним літом” потрібно перебути й перші заморозки. Їх слід чекати вже наприкінці цього місяця, а саме 22-25 вересня. Найбільше постраждають жителі Західних та Північних областей.

Що ж стосується зими, то цьогоріч вона не буде теплою. Це вже заявляє очільниця відділу довготермінових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Кліматологи запевняють, що глобальне потепління точно не вплинуло на українські зими. І цього року зима буде не менш сніжна від попередньої. Супроводжуватиметься сніг і затяжними морозами.