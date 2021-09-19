Названо три знака Зодіаку, яким дуже пощастить в кінці вересня

Вересень, а разом з ним і бабине літо закінчуються. Осінь вступає в свої права. Жовтіє і опадає листя, капає дощ, хочеться влаштуватися вдома з чашкою чаю або кави, грітися і дивитися телевізор або YouTube. Осінь – своєрідна, меланхолійна пора. Багато людей восени впадає в депресію, тужать і нудьгують. Однак астрологи повідомляють: у деяких знаків Зодіаку приводів для смутку не буде, скоріше навпаки. Для кого ж останні десять днів першого місяця осені стануть неймовірно вдалими?





Найкращі дні

В першу чергу, двадцяті числа місяця будуть щасливими для Терезів. Вони можуть отримати несподівані подарунки, підвищення по службі, або ж інші приємні пропозиції. Терезам варто підвести підсумки останнього року і почати будувати реальні плани на залишок осені та наступний рік. Зрештою, у представників цього знака, що народилися в останній тиждень вересня, буде день народження!

Скорпіони також зможуть отримати приємні звістки або несподівані подарунки в найближчі кілька днів. Представники цього знака схильні до нудьги і депресії, їм часто здається, що їх не цінують або применшують їх заслуги. Насправді це часто зовсім не так, і в кінці вересня у них з’явиться шанс в цьому переконатися. Варто лише придивитися уважніше, і ви зрозумієте, що насправді люди до вас дуже добре ставляться, підлеглі вважають вас хорошим начальником, а керівники – вмілим співробітником, який заслуговує заохочення і, можливо, підвищення.

Вдалим виявиться кінець місяця і для Козерогів. Для цього знака характерні наполегливість і завзятість. Іноді вони відверто «перегинають палицю», не розуміючи, що мета, яку вони поставили, не варта іхніх титанічних зусиль. Втім, не цього разу: кропітка праця і завзяте переслідування мети увінчаються успіхом і принесуть щедрі плоди.