Банкомат видав українцю рідкісну купюру, яку він продав за велику суму грошей: чим цінною була банкнота?

Всім відомо про існування ринку нумізматів, де збираються прихильники та колекціонери рідкісних монет. Інколи ту чи іншу монету навіть номіналом у 5 чи 10 копійок, можна продати за кілька тисяч гривень.





Звісно, цінність мають лише деякі монети: випущені в обмеженій кількості, з цікавими дефектами, або ж якоюсь власною історією. Та окрім монет нумізмати полюють і за паперовими купюрами. При цьому не обов’язково банкнота повинна бути старовинною чи якоюсь особливою. Інколи вигідно можна продати звичайні кілька гривень знятих у пересічному банкоматі. Так пощастило й одному чоловіку.

Чоловік продав дві купюри номіналом у 1000 гривень за 39 000 гривень

Історія трапилася днями і зі слів щасливчика — цілком випадково. Чоловік просто скористувався терміналом де зняв кілька тисяч гривень готівкою. Банкомат видав йому кілька купюр номіналом у 1000 гривень, і лише згодом чоловік звернув увагу, що дві банкноти мають ідентичний номер та серію. Здавалося б нічого такого, однак це рідкість і нумізмати подібне можуть оцінити. Колекціонери звертають увагу на такі збіги, коли купюри дзеркалять одна одну. Погодьтеся, знайти дві ідентичні банкноти не так просто. Також, вигідно продати можна купюри з красивим номером, наприклад, якщо всі цифри на них однакові, тощо.

В результаті, чоловік продав ці банкноти за 39 000 гривень, таким чином отримавши на рівному місці прибуток в 37 000 гривень. В Інтернеті є безліч аукціонів де можна реалізувати подібний товар.

Що ж, дуже непогано. Ми впевнені, що тепер більше українців будуть уважнішими, а дехто можливо й зараз переглядає вміст свого гаманця, та шукає там власний джек-пот.