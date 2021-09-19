«Укрпочта» порадовала украинцев полезной инновацией

Как сообщает «Укрпочта», она приняла решение обеспечить украинцев сетью почтоматов, взяв за основу опыт европейских стран, в том числе Эстонии. Если эта полезная инновация действительно будет успешно внедрена и приживется, в нашей стране появится крупнейшая сеть почтоматов в Европе!





Как будут устанавливаться почтоматы

Как рассказал Игорь Смелянский, генеральный директор государственной компании АО «Укрпочта»,, пилотный проект по запуску сети почтоматов уже стартовал. Во многих столичных отделениях уже установлены первые почтоматы. Поскольку это все еще пилотный проект, выбрать при отправке посылки или перевода такой вариант пока что нельзя, вместо этого почтовики должны сами предлагать это своим клиентам.

Тем не менее, Смелянский полагает, что уже со следующего года начнется масштабирование почтоматов и их развертывание по всей территории нашей страны. Почтоматы будут самых разных форматов, и они будут интегрированы с мобильным приложением и личным кабинетом пользователя услуг почтового оператора.

После того, как проект будет обкатан в столице, начнется развертывание сети почтоматов по всей территории Украины. Первыми в очереди будут областные центры, а также все города, население которых превышает сто тысяч человек.

Получение посылки из почтомата займет всего лишь десять секунд. Всё, что для этого нужно — просто ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный отправителем при отправлении посылки. Работать почтоматы будут двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю, не нужно будет стоять в очереди и предъявлять документы.

Инициативу Игоря Смелянского также одобрила Янка Мерило, советница министра цифровой трансформации. По ее словам, в Эстонии почтоматы стоят повсюду и распространены уже более пятнадцати лет, физические отделения почты встречаются редко. Украина — не Эстония, у нас своя специфика, но мы вполне можем перенять этот опыт для себя, немного его адаптировав.