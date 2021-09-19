«Укрпошта» порадувала українців корисною інновацією

Як повідомляє «Укрпошта», вона прийняла рішення забезпечити українців мережею поштоматів, взявши за основу досвід європейських країн, в тому числі Естонії. Якщо ця корисна інновація дійсно буде успішно впроваджена і приживеться, в нашій країні з’явиться найбільша мережа поштоматів в Європі!





Як будуть встановлюватися почтомати

Як розповів Ігор Смілянський, генеральний директор державної компанії АТ «Укрпошта» ,, пілотний проект по запуску мережі поштоматів вже стартував. У багатьох столичних відділеннях встановлено перші поштомати. Оскільки це поки що пілотний проект, вибрати при відправці посилки або переказу такий варіант поки що не можна, натомість поштовики повинні самі пропонувати це своїм клієнтам.

Проте, Смілянський вважає, що вже з наступного року почнеться масштабування поштоматів та розгортання їхньої мережі по всій території нашої країни. Поштомати будуть найрізноманітніших форматів, їх буде інтегровано з мобільним додатком та особистим кабінетом користувача послуг поштового оператора.

Після того, як проект буде обкатаний в столиці, почнеться розгортання мережі поштоматів по всій території України. Першими в черзі будуть обласні центри, а також всі міста, населення яких перевищує сто тисяч людей.

Отримання посилки з поштомата займе всього лише десять секунд. Все, що для цього потрібно – просто ввести код з СМС-повідомлення, яке прийде на номер телефону, вказаний відправником при відправленні посилки. Працювати поштомати будуть двадцять чотири години на добу і сім днів на тиждень, не потрібно буде стояти в черзі і пред’являти документи.

Ініціативу Ігоря Смілянського також схвалила Янка Мірило, радниця міністра цифровой трансформації. За її словами, в Естонії поштомати стоять всюди і поширені вже більше п’ятнадцяти років, фізичні відділення пошти зустрічаються рідко. Україна – не Естонія, у нас своя специфіка, але ми цілком можемо перейняти цей досвід для себе, трохи його адаптувавши.