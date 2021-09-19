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Samsung Galaxy Z Flip3 vs iPhone 12: порівняння автономності

19.09.2021
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Фахівці каналу PhoneBuff порівняли автономність смартфонів Samsung Galaxy Z Flip3 і iPhone 12. Звичайно, коректніше порівнювати вже з iPhone 13, але поставки ще не почалися.


Апарати дуже різні, але схожі в тому, що оснащені невеликими акумуляторами. Ємність елемента в смартфоні Samsung становить 3300 мА · год, в апараті Apple – 2815 мА · год. При цьому у першого екран набагато більше і з підтримкою 120 Гц.

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У підсумку новий Galaxy очікувано відчутно поступився конкуренту. Він показав результат в 7 годин роботи екрану, тоді як iPhone 12 протримався 9 годин. З огляду на більш ємний акумулятор в iPhone 13 mini, можна припустити, що він буде ще більш автономним.

При цьому результат розкладачки Samsung поганим назвати не можна. Особливо з огляду на характеристики.

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19.09.2021
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