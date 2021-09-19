Samsung Galaxy Z Flip3 vs iPhone 12: порівняння автономності

Фахівці каналу PhoneBuff порівняли автономність смартфонів Samsung Galaxy Z Flip3 і iPhone 12. Звичайно, коректніше порівнювати вже з iPhone 13, але поставки ще не почалися.





Апарати дуже різні, але схожі в тому, що оснащені невеликими акумуляторами. Ємність елемента в смартфоні Samsung становить 3300 мА · год, в апараті Apple – 2815 мА · год. При цьому у першого екран набагато більше і з підтримкою 120 Гц.

У підсумку новий Galaxy очікувано відчутно поступився конкуренту. Він показав результат в 7 годин роботи екрану, тоді як iPhone 12 протримався 9 годин. З огляду на більш ємний акумулятор в iPhone 13 mini, можна припустити, що він буде ще більш автономним.

При цьому результат розкладачки Samsung поганим назвати не можна. Особливо з огляду на характеристики.