Сотовый оператор «Киевстар» запустил незаменимую услугу, о которой все давным-давно мечтали

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил совершенно незаменимую услугу, о которой давным-давно мечтали все украинцы. Это возможность совершить исходящий звонок за счет абонента, которому вы звоните, в случае, если у вас нет денег или минут на счету. Как же подключить данную услугу? Давайте выясним.





Как пользоваться новой услугой

Для того, чтобы позвонить за счет вызываемого абонента, не нужно подключать никаких дополнительных услуг. Все, что от вас требуется — просто набрать номер абонента, добавив к нему простой код 816 перед кодом Украины. Например, для условного номера +380681234567 запрос будет выглядеть так: 8163801234567. Вы можете сделать так, чтобы ваши дети или пожилые родственники, нуждающиеся в присмотре, всегда звонили вам за ваш счет. Для этого просто сохраните у них в телефонной книге ваш номер в таком формате.

Следует отметить, что когда вы будете использовать данную услугу, то абонент, за счет которого данный звонок оплачивается, будет предупрежден об этом. Соответственно, он может принять или отклонить звонок за его счет, если платить он не желает или просто может перезвонить вам самостоятельно. Все дело в том, что он должен будет заплатить три гривны за соединение, как только согласится принять вызов.

Воспользоваться услугой можно только в том случае, если оба абонента — и вы, и тот, которому вы звоните — пользуются услугами «Киевстар». В том случае, если абонент находится в роуминге или у него стоит переадресация, воспользоваться услугой «Заплати за меня» вы не сможете. При этом после пяти неуспешных попыток соединения в течение двадцати четырех часов услуга блокируется на сутки. Это сделано, чтобы избежать возможных злоупотреблений данной услугой, в частности, со стороны мошенников и телефонных спамеров.