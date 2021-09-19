Стільниковий оператор «Київстар» запустив незамінну послугу, про яку всі давним-давно мріяли

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив абсолютно незамінну послугу, про яку давним-давно мріяли всі українці. Це можливість зробити вихідний дзвінок за рахунок абонента, якому ви телефонуєте, в разі, якщо у вас немає грошей або хвилин на рахунку. Як же підключити дану послугу? Давайте з’ясуємо.





Як користуватися новою послугою

Для того, щоб зателефонувати за рахунок абонента, що викликається, не потрібно підключати ніяких додаткових послуг. Все, що від вас вимагається – просто набрати номер абонента, додавши до нього простий код 816 перед кодом України. Наприклад, для умовного номера +380681234567 запит буде виглядати так: 8163801234567. Ви можете зробити так, щоб ваші діти або літні родичі, які потребують догляду, завжди телефонували вам за ваш рахунок. Для цього просто збережіть у їхній телефонній книзі ваш номер в такому форматі.

Слід зазначити, що коли ви будете використовувати дану послугу, то абонент, за рахунок якого даний дзвінок оплачується, буде попереджений про це. Відповідно, він може прийняти або відхилити дзвінок за власний рахунок, якщо платити він не бажає або просто може передзвонити вам самостійно. Вся справа в тому, що він повинен буде заплатити три гривні за з’єднання, як тільки погодиться прийняти виклик.

Скористатися послугою можна тільки в тому випадку, якщо обидва абонента – і ви, і той, якому ви телефонуєте – користуються послугами «Київстар». У тому випадку, якщо абонент знаходиться в роумінгу або у нього стоїть переадресація, скористатися послугою «Заплати за мене» ви не зможете. При цьому після п’яти неуспішних спроб з’єднання протягом двадцяти чотирьох годин послуга блокується на добу. Це зроблено, щоб уникнути можливих зловживань даною послугою, зокрема, з боку шахраїв і телефонних спамерів.