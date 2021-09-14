Узнаете кого-то? Названы самые токсичные знаки зодиака, которые обесценят любой ваш успех

Все люди хотят слышать слова поддержки в тот или иной момент. Есть такие, которым важно чувствовать поддержку постоянно в противном случае у них нет мотивации продолжать делать что-то. Особенно поддержка важна, если человек начинает делать что-то новое, ему страшно, или он не уверен в своих силах. Иногда настоящая искренняя похвала, позволяет достичь заветной вершины.





Но что делать, если близкие вам люди скупы на слова похвалы? Что, если они наоборот обесценивают все ваши достижения. Не стоит отчаиваться в себе. Возможно ваш партнер, родители или другие близкие вам люди просто не умеют по-другому, ведь на это качество их характера влияют звезды. Астрологиня назвала три знака зодиака, которые всегда обесценивают чужие достижения. От них похвалы не дождешься.

Телец

Эти упрямые, практичные и очень консервативные люди на самом деле не умеют хвалить других. Возможно не всегда, однако этот знак просто скупой на эмоции. Тельцы очень сухо проявляют свою любовь, и тем более похвалу. Они сами не слишком нуждаются в чужом одобрении и считают, что и другим оно не нужно. Более того, если телец в плохом настроении ждите не похвалы, а наоборот обесценивания, которое будет проявляться в шутливой форме. Этот знак будучи не в настроении или оскорбленным, умеет корректно, и “по-хорошему” унизить других. Конечно же специально.

Козерог

Козероги очень скептически настроены к чужим достижениям и даже если желанная вершина уже вами покорена, Козерог найдет, что сказать чтобы испортить вам настроение. Скажете им, что вас взяли на работу мечты, они вам в ответ будет говорить, что проработайте хоть месяц, а потом посмотрим. Скажете, что похудели на 10 кг, они спросят, уверены ли вы, что завтра не вернутся все 20 кг. Словом, эти люди не умеют мотивировать, а вот потерять веру в себя помогут.

Рыбы

Рыбы любят обесценивать любые достижения просто из-за своей вредности. Им не нравится когда кто-то чем-то хвастается и они любят наблюдать, как у собеседника портится настроение. Лучше не хвастайтесь рыбам, тогда посмакуете свой успех гораздо дольше.