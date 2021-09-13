Тысячам украинцев разово выплатят пенсию в десятикратном размере
Это не миф и не законопроект, который только рассматривается, а еще неизвестно будет ли утвержденным. Это реальный факт, который коснется многих тысяч украинцев. К сожалению, не всех, а только тех, кто работает в педагогической сфере, и выходит на пенсию при наличии необходимого рабочего стажа.
Речь о мужчинах и женщинах, имеющих стаж 35 и 30 лет соответственно, и уходящих на пенсию проработав всю жизнь в образовательной сфере. Таким лицам будет выплачена разовая выплата размером в десять пенсий. Об этом уже заявил Пенсионный фонд Украины.
К педагогам есть ряд дополнительных требований
Претендовать на это денежное вознаграждение могут педагоги, которые:
- Весь рабочий стаж получили работая в государственных или коммунальных учреждениях, где есть право на получение пенсии за выслугу лет.
- Стаж должен быть начислен на тех должностях, которые предусматривают получение пенсии.
- Входят в эту категории работники общеобразовательных учреждений: учителя, директора, воспитатели, преподаватели.
- Работники дошкольных учреждений: директора, завучи, музыкальные руководители.
- Работники внешкольных учреждений: руководители, завучи, художественные руководители, директора и их заместители.
Финальный размер вознаграждения у каждого будет разным, ведь пенсия начисляется в зависимости от рабочего стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, которые из нее взимались.
Пенсии могут вырасти вдвое
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter