Тысячам украинцев разово выплатят пенсию в десятикратном размере

Это не миф и не законопроект, который только рассматривается, а еще неизвестно будет ли утвержденным. Это реальный факт, который коснется многих тысяч украинцев. К сожалению, не всех, а только тех, кто работает в педагогической сфере, и выходит на пенсию при наличии необходимого рабочего стажа.





Речь о мужчинах и женщинах, имеющих стаж 35 и 30 лет соответственно, и уходящих на пенсию проработав всю жизнь в образовательной сфере. Таким лицам будет выплачена разовая выплата размером в десять пенсий. Об этом уже заявил Пенсионный фонд Украины.

К педагогам есть ряд дополнительных требований

Претендовать на это денежное вознаграждение могут педагоги, которые:

Весь рабочий стаж получили работая в государственных или коммунальных учреждениях, где есть право на получение пенсии за выслугу лет.

Стаж должен быть начислен на тех должностях, которые предусматривают получение пенсии.

Входят в эту категории работники общеобразовательных учреждений: учителя, директора, воспитатели, преподаватели.

Работники дошкольных учреждений: директора, завучи, музыкальные руководители.

Работники внешкольных учреждений: руководители, завучи, художественные руководители, директора и их заместители.

Финальный размер вознаграждения у каждого будет разным, ведь пенсия начисляется в зависимости от рабочего стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, которые из нее взимались.

Пенсии могут вырасти вдвое

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после очередного перерасчета пенсии, они могут снова вырасти. На следующий год планируется максимум 5 повышений, а в долгосрочной перспективе, пенсия может увеличиться вдвое. Теперь же, рост пенсионных выплат следует ожидать в октябре. Некоторые, категории пенсионеров получат надбавку в размере 400 грн.