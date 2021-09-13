Киевстар предлагает абонентам получить больше тысячи гривен на счет

Мобильный оператор «Киевстар» предлагает абонентам получить на счет огромное количество бонусов на связь, а также скидку на абонентскую плату в течение нескольких месяцев использования смартфонов. Что же нужно для того, чтобы принять участие в данной невероятно выгодной акции? Давайте разберемся.





Новая акция: сроки и условия

Начиная с девятого сентября и вплоть до конца октября абоненты мобильного оператора «Киевстар» смогут принять участие в новой акции — промо-предложении под названием «Заоблачная выгода». В рамках данной акции вы можете получить до полутора тысяч бонусов на свой счет. Использовать эти самые бонусы вы можете для оплаты различных услуг связи, в том числе и для ежемесячного пакета услуг.

Для того, чтобы принять участие в данной акции, вам необходимо приобрести любой смартфон в сети магазинов мобильного оператора. Любой абонент предоплаты получит на свой мобильный счет кэшбек в размере десяти процентов от стоимости своего приобретения.

Что же касается тех абонентов, которые обслуживаются на основе контрактных тарифных планов, то для них предусмотрены следующие скидки в зависимости от стоимости приобретенного смартфона:

3000 – 4499 грн – скидка на 4 месяца по 99 грн / мес

4500 – 6499 грн – скидка на 6 месяцев по 99 грн / мес

6500 и более – скидка на 6 месяцев 149 грн / мес

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новый тарифный план, в котором вы будете получать огромное количество услуг за сто гривен в месяц. Называется данный тарифный план «Вкусный». Его популярность вполне логична, ведь при стоимости услуг на уровне социального тарифа он предлагает пакет услуг на уровне достойного тарифа. Подключиться к данному тарифному плану очень просто — вы можете просто купить карточку в магазине мобильного оператора, либо же воспользоваться системой «Мой Киевстар».