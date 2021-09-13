Київстар пропонує абонентам отримати більше тисячі гривень на рахунок

Мобільний оператор «Київстар» пропонує абонентам отримати на рахунок величезну кількість бонусів на зв’язок, а також знижку на абонентську плату протягом кількох місяців використання смартфонів. Що ж потрібно для того, щоб взяти участь в даній неймовірно вигідній акції? Давайте розберемося.





Нова акція: терміни і умови

Починаючи з дев’ятого вересня і аж до кінця жовтня абоненти мобільного оператора «Київстар» зможуть взяти участь у новій акції – промо-пропозиції під назвою «Захмарна вигода». В рамках даної акції ви можете отримати до півтори тисячі бонусів на свій рахунок. Використовувати ці самі бонуси ви можете для оплати різних послуг зв’язку, в тому числі і для щомісячного пакета послуг.

Для того, щоб взяти участь в даній акції, вам необхідно придбати будь-який смартфон в мережі магазинів мобільного оператора. Будь-який абонент передоплати отримає на свій мобільний рахунок кешбек в розмірі десяти відсотків від вартості свого придбання.

Що ж стосується тих абонентів, які обслуговуються на основі контрактних тарифних планів, то для них передбачені наступні знижки в залежності від вартості придбаного смартфона:

3000 – 4499 грн – знижка на 4 місяці по 99 грн / міс

4500 – 6499 грн – знижка на 6 місяців по 99 грн / міс

6500 і більше – знижка на 6 місяців 149 грн / міс

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив новий тарифний план, в якому ви будете отримувати величезну кількість послуг за сто гривень на місяць. Називається цей тарифний план «Смачний». Його популярність цілком логічна, адже при вартості послуг на рівні соціального тарифу він пропонує пакет послуг на рівні гідного тарифу. Підключитися до даного тарифного плану дуже просто – ви можете просто купити картку в магазині мобільного оператора, або ж скористатися системою «Мій Київстар».