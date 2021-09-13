Як заощадити свої кровно зароблені гроші? Поради експертів

Недавні події стали причиною серйозної економічної кризи. Можливо, що не за горами новий локдаун, а отже, ще більшій кількості українців доведеться затягнути паски. В таких складних умовах дуже важливо вміти економити гроші. Як же найкраще заощадити простому українцеві?





Заощаджуємо свої кровно зароблені

Поради, які дають експерти з приводу того, як краще всього заощадити, можуть здатися очевидними, але ви здивуєтеся, скільки людей не можуть їх виконувати. Так що завжди доречно нагадати про ці прості правила.

В першу чергу, потрібно вести облік своїх витрат. Ви, швидше за все, здивуєтеся, скільки грошей у вас іде на абсолютно непотрібні речі. Можливо, ви помітите, що часто купуєте каву в забігайлівках, замість того, щоб взяти з дому термос. Або що їздите на маршрутці на не дуже велику відстань, яке можна пройти пішки, і до того ж за порівнянне час – адже вам не потрібно буде стояти в пробках або на червоне світло світлофора. Найчастіший вид непотрібних витрат – витрати на шкідливі звички, наприклад, куріння.

Дуже корисно також тримати фінансову подушку безпеки, якщо у вас є така можливість. Намагайтеся, щоб у вас в заначці завжди була хоча б сума, рівна вашої місячної зарплати або місячним витратам. Ці гроші убезпечать вас у важкий момент.

Нарешті, для того, щоб заощадити кошти, важливо мати стимул. Поставте для себе мету, якої дійсно хочете добитися. Наприклад, купити нову побутову техніку або відправитися в яку-небудь подорож. В цьому випадку вам буде набагато простіше планувати свій бюджет. Ви здивуєтеся, наскільки сильною може бути мотивація, і як багато грошей ви насправді можете відкладати!