В Украине большой спрос на липовые сертификаты о вакцинации: сколько стоят и проходят ли проверки?

Ситуация с вакцинацией в Украине крайне напряженная. Не так давно начали работу учебные заведения, а они будут работать оффлайн только при условии, что 80% работников будут иметь хотя бы одну дозу прививки. Реальность такова, что кое-где и 20% не набралось. Поставили перед фактом и работников других государственных учреждений.





В частности, мэр одного из городов на Западе Украины заявил, что кто из его сотрудников отказывается делать прививки, может писать заявление об увольнении. Это многих возмутило, некоторых даже заставило пересмотреть свои принципы и вакцинироваться, а некоторых толкнуло на отчаянный шаг – купить фейковый сертификат. Предложений на рынке – масса. Но не “вылезет ли боком” такая хитрость?

Аферисты работают в социальных сетях и в обычных клиниках

Наибольшее число мошенники работает в социальных сетях. Как покупатель и продавец находят друг друга неизвестно, однако есть информация, что каждый день липовых сертификатов продается сотни. Просят за них от 500 до 2500 гривен и по желанию клиента вписывают любую вакцину.

СБУ, регулярно отслеживает таких мошенников, и полиция привлекает их к ответственности. Неприятные ситуации случаются и среди настоящих медиков. В частности, известно о частной клинике в Харькове, которая выдавала липовые негативные ПЦР-тесты. Один такой тест стоил 800 гривен. Клиника успела заработать миллионы, однако сейчас за это сильно поплатилась. В Хмельницком фейковые сертификаты печатали в местной типографии.

Пользуются услугами украинских мошенников и иностранные граждане. В частности более сотни израильтян задержали на их Родине и теперь им грозит тюремное заключение.

Покупателей также будут наказывать

Ответственность перед законом будут нести не только продавцы подделок, но и заказчики. Работники таможни моментально идентифицируют липовый сертификат и передают его владельца полиции. Вскоре, подделки смогут идентифицировать и не только пограничники, а любая организация. Нарушителям грозит крупный штраф и до 6 месяцев заключения.