Українців чекають величезні платіжки за газ

Кабінет міністрів більше не змушує компанії продавати газ постачальникам за зниженими тарифами, а значить, ціни на «блакитне паливо» різко зростуть. Вартість газу у витратах на нагрів води і обігрів будинків становить близько вісімдесяти відсотків, так що українців очікують дуже великі платіжки за газ і все інше теж.





Наскільки зростуть тарифи?

Як заявили в КМДА, в столиці вартість газу може зрости на вісімдесят відсотків, а то і більше. Схожа ситуація складеться у всіх містах, де ціни на опалення не підвищували в останні два-три роки. Тарифи зростуть на десятки відсотків. У випадку з Києвом, ціни на тепло і воду розраховані виходячи з цін на газ за 2019 рік. З тих пір газ різко подорожчав. Діапазон подорожчань в різних містах складе тридцять-вісімдесят відсотків.

Найсильніше подорожчання, крім жителів столиці, торкнеться жителів маленьких міст. Вся проблема в тому, що споживачів там менше, а вартість проведення газу – така ж. Дізнатися, який тариф буде встановлений у вашому місті, ви можете на сайті постачальника тепла і гарячої води. Вони згідно із законом повинні повідомляти про перегляд цін заздалегідь.

Багато експертів, втім, запевняють, що ціни будуть намагатися утримати. Вся справа в тому, що надмірне зростання тарифів може викликати сильну хвилю обурень, а також різке падіння добробуту людей, які просто не зможуть платити за газ.

До того ж нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект «Про подолання кризових явищ на ринку природного газу», який передбачає можливість врегулювати проблеми з боргами комунальних підприємств. Можливо, він також зіграє свою роль, і в кінцевому підсумку ціни зростуть не так сильно, як багато хто боїться.