В Україні шалений попит на фейкові сертифікати про вакцинацію: скільки коштують та чи проходять перевірки?

Ситуація з вакцинацією в Україні вкрай напружена. Не так давно розпочали роботу навчальні заклади, а вони працюватимуть офлайн лише за умови, що 80% працівників матимуть хоча б одну дозу щеплення. Реальність така, що подекуди й 20% не назбиралося. Поставили перед фактом й працівників інших державних установ.





Зокрема, мер одного з міст на Заході України заявив, що хто з його співробітників відмовляється робити щеплення, може писати заяву про звільнення. Це багатьох обурило, декого навіть змусило переглянути свої принципи і вакцинуватися, а декого штовхнуло на відчайдушний крок — купити фейковий сертифікат. Пропозицій на ринку — маса. Та чи не “вилізе боком” така хитрість?

Аферисти працюють у соціальних мережах і у звичайних клініках

Найбільше число шахраї працює у соціальних мережах. Як саме покупець і продавець знаходять один одного невідомо, однак є інформація, що кожного дня липових сертифікатів продається сотні. Просять за них від 500 до 2500 гривень і за бажанням клієнта вписують будь-яку вакцину.

СБУ регулярно відстежує таких шахраїв, і поліція притягує їх до відповідальності. Неприємні ситуації трапляються й серед справжніх медиків. Зокрема, відомо про приватну клініку в Харкові, яка видавала липові негативні ПЛР-тести. Один такий тест коштував 800 гривень. Клініка встигла заробити мільйони, однак тепер за це добряче поплатилася. В Хмельницькому фейкові сертифікати друкували у місцевій типографії.

Користуються послугами українських шахраїв й іноземні громадяни. Зокрема понад сотню ізраїльтян затримали на їх Батьківщині й тепер їм загрожує ув’язнення.

Покупців також каратимуть

Відповідальність перед законом нестимуть не лише продавці підробок, а й замовники. Працівники митниці моментально ідентифікують липовий сертифікат і передають його власника поліції. Незабаром, підробки зможуть ідентифікувати й не лише прикордонники, а будь-хто. Порушникам загрожує великий штраф і до 6 місяців ув’язнення.