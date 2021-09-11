Украинцев ожидают огромные платежки за газ

Кабинет министров больше не заставляет компании продавать газ поставщикам по сниженным тарифам, а значит, цены на «голубое топливо» резко возрастут. Стоимость газа в расходах на нагрев воды и обогрев домов составляет около восьмидесяти процентов, так что украинцев ожидают очень большие платежки за газ и за все остальное тоже.





Насколько возрастут тарифы?

Как заявили в КГГА, в столице стоимость газа может возрасти на восемьдесят процентов, а то и больше. Похожая ситуация сложится во всех городах, где цены на отопление не повышали в последние два-три года. Тарифы возрастут на десятки процентов. В случае с Киевом, цены на тепло и воду рассчитаны исходя из цен на газ за 2019 год. С тех пор газ резко подорожал. Диапазон подорожаний в разных городах составит тридцать-восемьдесят процентов.

Сильнее всего подорожание, помимо жителей столицы, затронет жителей маленьких городов. Вся проблема в том, что потребителей там меньше, а стоимость проведения газа — такая же. Узнать, какой тариф будет установлен в вашем городе, вы можете на сайте поставщика тепла и горячей воды. Они по закону должны сообщать о пересмотре цен заранее.

Многие эксперты, впрочем, уверяют, что цены будут пытаться удержать. Все дело в том, что избыточный рост тарифов может вызвать сильнейшую волну возмущений, а также резкое падение благосостояния людей, которые попросту не смогут платить за газ.

К тому же недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О преодолении кризисных явлений на рынке природного газа», которые предусматривает возможность урегулировать проблемы с долгами коммунальных предприятий. Возможно, он также сыграет свою роль, и в конечном итоге цены возрастут не настолько сильно, как многие боятся.