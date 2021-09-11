Названы области Украины, в которых перезимовать будет очень трудно

Вскоре начнется отопительный сезон 2021-2022 и украинцы уже ждут этого момента с большим волнением. Разговоры вокруг цены на газ не слишком утешительны, кое-кто прогнозирует существенное подорожание, вплоть до того, что цена за 1 кб.м перейдет отметку в 20 грн. Логично, что большая часть населения просто не справится с такими тарифами накапливая долги.





Тяжко будет и предприятиям, которые потребляют в процессе производства много газа и теплой воды. Это в свою очередь спровоцирует повышение стоимости их товаров и услуг. Пищевая промышленность в том числе, и инфляция не заставит себя ждать. Однако, есть перечень областей, которым будет труднее всего.

Отопительный сезон начнется позже

Это первая из неутешительных новостей, касающихся будущего отопительного сезона. В этом году он начнется значительно позже, а именно в ноябре-декабре. Все потому, что почти в каждом городе или областном центре есть проблемные теплокоммунэнерго, которые имеют значительные задолженности, а также минимум ресурсов на ремонт сетей. Такая ситуация будет наблюдаться по всей территории Украины.

Наибольшие платежки будут получать жители западных областей и столицы

Вообще, ответственность за тарифы несут органы местного самоуправления. Именно поэтому цены на газ отличаются по всем областям. В частности, в прошлом году в некоторых областных центрах разница достигала 5 грн/куб.м. В этом году ситуация не изменится. К сожалению, наиболее неутешительные прогнозы дают руководители областей на Западе Украины. В первую очередь Львовской и Черновицкой. На Западе цены за куб.метр могут вырасти на 70%. Такая же ситуация будет наблюдаться и в столице.

Предприниматели и обычное население могут выйти на митинг

Не исключено, что если такие тарифы будут иметь место, в Украине пройдут массовые протесты и митинги. В противном случае, огромный процент людей окажутся за чертой бедности, накапливая большие долги с которыми потом сложно будет рассчитаться даже в течение целого года.