Названо області України, в яких перезимувати буде найтяжче

Незабаром розпочнеться опалювальний сезон 2021-2022 й українці вже чекають цього моменту з неабияким хвилюванням. Розмови навколо ціни на газ не надто втішні, дехто прогнозує суттєве здорожчання, впритул до того, що ціна за 1 кб.м перейде позначку у 20 грн. Логічно, що більша частина населення просто не впорається з такими тарифами накопичуючи борги.





Непереливки буде й підприємствам, які споживають у процесі виробництва багато газу і теплої води. Це своєю чергою спровокує підвищення вартості їх товарів і послуг. Однак, є перелік областей яким буде найважче.

Опалювальний сезон почнеться пізніше

Це перша з невтішних новин, що стосуються майбутнього опалювального сезону. Цього року він почнеться значно пізніше, а саме у листопаді-грудні. Все через те, що майже у кожному містечку чи то обласному центрі є проблемні теплокомуненерго, які мають неабиякі заборгованості, а також мінімум ресурсів на ремонт мереж. Така ситуація спостерігатиметься по всій території України.

Найбільші платіжки отримуватимуть мешканці західних областей і столиці

Взагалі, відповідальність за тарифи несуть органи місцевого самоврядування. Саме тому ціни на газ відрізняються по усіх областях. Зокрема, минулого року у деяких обласних центрах різниця сягала до 5 грн/куб.м. Цьогоріч ситуація не зміниться. На жаль, найбільш невтішні прогнози дають очільники областей на Заході України. В першу чергу Львівської та Чернівецької. На Заході ціни за куб.метр можуть зрости на 70%. Така ж ситуація спостерігатиметься й у столиці.

Підприєм ці і звичайне населення можуть вийти на мітинг

Не виключено, що якщо такі тарифи матимуть місце, в Україні відбуватимуться масові протести та мітинги. В протилежному випадку, величезний відсоток людей опиняться за межею бідності, накопичуючи великі борги з якими потім складно буде розрахуватися навіть протягом цілого року.