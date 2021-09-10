В Украине введут новый вид добавки к пенсиям

Недавно в нашей стране ввели новый вид добавки к пенсиям для тех украинцев, которые их получают. Кто же получит право на данные добавки, и много ли таких людей? Давайте же это выясним!





Кому будут назначены прибавки к пенсиям

Недавно, восьмого сентября, в среду, правительство нашей страны утвердило решение о том, что гражданам Украины, которые спасали евреев во время Холокоста, будут назначены пожизненные стипендии. Об этом депутат Александр Гончаренко написал в своем канале в Telegram. Пенсии будут присвоены украинцам, которые имеют звание «Праведник народов мира», присвоенное знаменитым израильским институтом «Яд ва-Шем», либо же тем, которые имеют звания «Праведник Украины» и «Праведник Бабьего Яра», которые присваиваются Еврейской Радой Украины.

Таких людей в нашей стране немного, но они есть. Стипендии будут назначены начиная с первого июня, то есть будут выплачены за несколько месяцев сразу. Размер стипендий будет составлять три прожиточных минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, вне зависимости от размера их заработной платы или пенсии.

Список украинских граждан, которые получают право на данную пожизненную стипендию, был опубликован Кабинетом министров Украины. Мы приводим в качестве примера список украинцев, которые имеют звание «Праведников народов мира» от института «Яд ва-Шем». Интересно, что возраст всех этих людей превышает девяносто лет.

Также с первого октября следующего года для ряда категорий пенсионеров, получающих в нашей стране пенсию, возрастут минимальные пенсионные выплаты. Их размер составит от двух с половиной до трех тысяч гривен. При этом данное повышение является, так сказать, внеплановым. Оно никак не привязано ни к индексации пенсий, ни к каким-либо плановым показателям роста, которые предусмотрены нашим государственным бюджетом.